LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung durch Sportboot im Stadthafen Rostock - Wasserschutzpolizei nimmt Strafanzeige auf

Am Ostersonntag, den 20.04.2025, stellten die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock während der Streifentätigkeit auf der Unterwarnow im Stadthafen Rostock eine Gewässerverunreinigung in einer Größe von ca. 400 qm (80 x 5 m) fest. Die bunt-schillernde Flüssigkeit auf dem Wasser der Unterwarnow war zum Zeitpunkt der Feststellung teilweise in Auflösung begriffen.

Das Hafen- und Seemannsamt Rostock und das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU MM) wurden informiert. Das StALU MM schätzte die Gewässerverunreinigung als nicht bekämpfungswürdig ein.

Erste Ermittlungen vor Ort durch die eingesetzten Wasserschutzpolizisten ergaben, dass augenscheinlich der Außenbordmotor eines Sportbootes ursächlich für die Verunreinigung war. Es wurde eine Strafanzeige (Gewässerverunreinigung) erstattet.



