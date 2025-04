POL-HRO: Unbekannte stehlen Heizgeneratoren - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



In der Zeit vom 17. April 2025, 19:00 Uhr, bis zum 19. April 2025, 08:00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Marktes am Verbindungsweg in Brinkmansdorf zu einem besonders schweren Diebstahl.



Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände des Marktes und entwendeten zwei Heizgeneratoren sowie zwei Dieseltanks mit jeweils 1.000 Litern Fassungsvermögen. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.



Aufgrund des erheblichen Gesamtgewichts der gestohlenen Geräte und Tanks ist davon auszugehen, dass die Täter mit entsprechendem Fahrzeug und technischer Ausrüstung vor Ort waren.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe:



Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Verbindungsweg / Brinkmansdorf beobachtet?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer

0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mv.net entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell