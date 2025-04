POL-HRO: Wahlbüros in Güstrow und Schwerin angegriffen

Güstrow/Schwerin (ots) -



Am Sonntag, 20. April 2025, sind sowohl in Güstrow als auch in Schwerin Wahrkreisbüros von unbekannten Tätern angegriffen worden.



In der Zeit von 0 bis 01 Uhr ist es in der Güstrower Domstraße zu einem Angriff auf Büroräume des dortigen CDU Kreisverbandes des Landkreises Rostock gekommen. Bislang unbekannte Täter warfen eine dortige Fensterscheibe ein und verursachten hierbei einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Laut Zeugenaussagen habe sich zu der angegebenen Tatzeit eine Personengruppe vor dem Gebäude aufgehalten als es plötzlich "knallte". Im Anschluss liefen die Personen vom Tatort weg.



In Schwerin stellte eine Streifenbesatzung des Hauptreviers in der Nacht zu Sonntag gegen 03.50 Uhr mehrere Graffiti am AFD-Bürgerbüro am Bürgermeister-Bade-Platz fest. In roter und oranger Farbe wurden dort verschiedene Schriftzüge mit teils politischem Inhalt angebracht.



In beiden Fällen konnten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizeien in Güstrow und Schwerin haben Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



