POL-HST: Junggesellenabschied beschäftigt die Polizei

Am Ostersonntag gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein 36-jähriger deutscher Mann vermisst wird. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gemeinsam mit Freunden seinen Junggesellenabschied in Stralsund gefeiert.



Der 36-Jährige war vermutlich alkoholisiert und seit 02:30 Uhr aus einer Diskothek abgängig. Seitdem hatten seine Freunde ihn nicht mehr gesehen, er war telefonisch nicht erreichbar und auch zu Hause nicht angekommen. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei wurden die Altstadt, der Innenstadtbereich, Bars sowie die Sundpromenade durchsucht. Auch die Taxiunternehmen wurden erfolglos befragt.



Gegen 06:30 Uhr konnte die erleichternde Meldung bei der Polizei eingehen: Der Mann wurde wohlbehalten im Stadtgebiet Stralsund durch Bekannte angetroffen.



