POL-ANK: Nachmeldung Brand einer Biogasanlage in Retzin bei Löcknitz (LK VG)

Am 22.04.2025 gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald über den Brand einer Biogasanlage in der Ortschaft Retzin bei Löcknitz informiert. Der Brand konnte zwischenzeitlich durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen wird der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam vor Ort sein. Die Ermittlungen müssen nun zeigen, ob ein technischer Defekt zum Brandausbruch in der Trocknungsanlage geführt hat oder ob der Brand fahrlässig verursacht wurde.



Der durch den Brand entstandene Gesamtschaden wird auf 300.000 bis 500.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.



Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.



