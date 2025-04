POL-ANK: Brand einer Biogasanlage in Retzin bei Löcknitz

Löcknitz LK V-G (ots) -



Brand einer Biogasanlage in Retzin bei Löcknitz (LK VG).



Am 22.04.2025 gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald über den Brand einer Biogasanlage in der Ortschaft Retzin bei Löcknitz informiert. Derzeit sind die eingesetzten Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt, die nach Angaben der Feuerwehr noch mehr als zwei Stunden andauern können.



Zur Brandursache ist bisher nur bekannt, dass das Feuer vermutlich im Bereich der Trocknungsanlage ausgebrochen ist.



Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell