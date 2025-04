POL-HRO: 46-jähriger Mann nach Diebstahl aus Pkw auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Dank des schnellen Handelns einer aufmerksamen Zeugin sowie eines couragierten Bürgers konnte am vergangenen Sonnabend, 19.04.2025, ein 46-jähriger Tatverdächtiger nach einem Diebstahl aus einem Pkw im Rostocker Stadtteil Brinkmansdorf festgenommen werden.



Gegen 15:00 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann die Seitenscheibe eines in der Neubrandenburger Straße abgestellten Fahrzeugs einschlug, aus dem Inneren eine Tasche entwendete und flüchtete. Die Frau informierte umgehend die Polizei. Ein in der Nähe befindlicher Passant, der ebenfalls Zeuge des Vorfalls geworden war nahm die Verfolgung des Täters auf und konnte diesen im Nahbereich bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festhalten.



Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den Deutschen ein bestehender Haftbefehl vorlag. Als ihm dies eröffnet wurde, reagierte er aggressiv und versuchte, die eingesetzten Beamten anzugreifen. Der Mann musste zu Boden gebracht und gefesselt werden.



Er wurde daraufhin festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Anschließend erfolgte die Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen gegen den Rostocker übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell