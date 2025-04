POL-HST: Verkehrsunfall in Lindholz sorgt für halbseitige Sperrung

Lindholz (ots) -



Am heutigen Dienstag, dem 22. April 2025, wurde die Polizei gegen 05:30 Uhr über einen Verkehrsunfall in der Ortslage Lindholz informiert.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein PKW Mercedes die Landesstraße 23 aus Richtung Böhlendorf kommend in Fahrtrichtung Behren-Lübchin.



Ein PKW Volkswagen befuhr die Landesstraße 23 in entgegengesetzte Richtung. Offenbar beabsichtigte der 28-jährige Fahrer des Volkswagens nach links auf die Zufahrt der Autobahn 20 abzubiegen und missachtete augenscheinlich den Vorrang des Mercedes, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Fahrzeugführer des Jeeps wurde leicht verletzt ins gebracht, sein 34-jähriger Beifahrererlitt einen Schock und wird ebenfalls behandelt.



Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Landesstraße 23 war für etwa 2 Stunden halbseitig gesperrt.



Alle Beteiligten dieser Pressemitteilung sind Deutsche.



