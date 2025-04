POL-NB: Neue Termine zur Fahrradcodierung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

LK MSE (ots) -



Die Polizeiinspektion Neubrandenburg bietet auch in diesem Jahr wieder mehrere Termine zur kostenlosen Fahrradcodierung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an.



Termine für die Fahrradcodierung 2025:



- Mittwoch, 23.04.2025, 12:00 - 16:00 Uhr, NB Stadtteilbüro in der

Oststadt (Juri-Gagarin-Ring 2)

- Dienstag, 06.05.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, NB Marktplatz/ HKB

- Donnerstag, 22.05.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, Friedland Marktplatz

- Dienstag, 24.06.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, Malchin Marktplatz

- Donnerstag, 10.07.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, Malchow Stadthafen

- Donnerstag, 24.07.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, Demmin Marktplatz

- Donnerstag, 21.08.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, Waren Müritzeum

- Mittwoch, 27.08.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, NB Kulturpark am

Eiscafé Venezia

- Donnerstag, 04.09.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, Röbel Stadthafen

- Mittwoch, 17.09.2025, 10:00 - 15:00 Uhr, NB Bethaniencenter



Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z.B. Kaufbeleg) sowie einen gültigen Personalausweis mit. E-Bikes können ebenfalls codiert werden.



Die Codierung des Fahrrads mit einem individuellen Identifikationscode wirkt abschreckend auf potenzielle Diebe, da codierte Fahrräder schwerer zu verkaufen und einfacher zuzuordnen sind. Im Falle eines Diebstahls erhöht sich die Chance, das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückzuführen. Die Codierung wird gut sichtbar am Rahmen angebracht und ermöglicht der Polizei eine schnelle Identifikation, auch über Landesgrenzen hinweg. Die Polizei empfiehlt allen Radfahrerinnen und Radfahrern, diesen kostenlosen Service zu nutzen.



Für weitere Informationen oder Rückfragen steht das Präventionsteam der Polizeiinspektion Neubrandenburg telefonisch unter 0395-5582-5134 zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell