POL-HRO: Auf frischer Tat: Polizei ergreift Diesel-Diebe in Grevesmühlen

Landkreis Nordwestmecklenburg/Grevesmühlen (ots) -



In der vergangenen Nacht ist es laut vorliegender Erkenntnisse zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Handwerkbetriebes in Grevesmühlen gekommen, infolgedessen es den Einsatzkräften der Polizei gelang zwei Tatverdächtige auf frischer Tat festzunehmen.



Gegen 00:05 Uhr des 22.04.2025 erhielt die Polizei durch den geschädigten Eigentümer Kenntnis von dem Einbruch auf dem Gelände der ortsansässigen Firma. Auf Aufnahmen der vor Ort installierten Überwachungskameras habe der 58-jährige Hinweisgeber erkennen können, dass sich vermeintlich zwei Täter an den auf dem Grundstück abgestellten Arbeitsmaschinen zu schaffen machten. Den sofort eingesetzten Beamten gelang es bereits kurze Zeit später zwei männliche Personen im Nahbereich des Tatortes festzustellen, nachdem diese zunächst die Flucht ergriffen hatten. Anhand des vor Ort festgestellten Spurenaufkommens ist anzunehmen, dass es die beiden Tatverdächtigen auf Diesel-Kraftstoff abgesehen hatten. So wurden im Rahmen der Tatortarbeit diverse Kanister sowie Zubehör beschlagnahmt, welches die aus Armenien stammenden 28- bzw. 43-jährigen Tatverdächtigen augenscheinlich zum Abpumpen des Kraftstoffs benutzt hatten.



Die weiterführenden Ermittlungen aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls obliegen der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell