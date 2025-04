POL-HRO: Unfall bei einer Sportveranstaltung mit schwerverletzter Zuschauerin

Lübtheen (ots) -



Am 21.04.2025 kam es gegen 11:40 Uhr im Rahmen einer

Motocross-Veranstaltung in Lübtheen zu einem Unglücksfall. Bei einem

Rennen verlor ein Fahrzeugführer die Kontrolle über seine Maschine,

kam in der weiteren Folge von der Fahrstrecke ab und geriet in den

angrenzenden Zuschauerbereich. Hierbei wurde eine 25-jährige deutsche

Zuschauerin von der Maschine erfasst, welche kurzzeitig das

Bewusstsein verlor. Nach medizinischer Erstversorgung durch die

Rettungskräfte wurde die Zuschauerin mit schweren, aber nicht

lebensbedrohlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber ins

Krankenhaus geflogen. Der Fahrzeugführer der Motocrossmaschine bliebt

unverletzt.



