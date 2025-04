Suche nach vermissten 59-jährigen Mann aus Boizenburg

Seit den Morgenstunden des Ostersonntags, 20.04.25, wird in Boizenburg ein 59-jähriger Mann vermisst.

Bei der vermissten Person handelt es sich um Herrn

ZASCHKE, BERT

*29.06.1965 Neuhaus/Elbe

Hauptstr. 29

19273 Amt Neuhaus – Niendorf

Der Vermisste ist am 20.04.2025 gegen 08:30 Uhr zuletzt an der Wohnanschrift (19258 Boizenburg, Am Elbberg 6) seiner Lebensabschnittsgefährtin gesehen worden. Zur Personenbeschreibung kann Folgendes gesagt werden:

circa 1,80m

graue Haare

schlank

keine Brille

Tattoo: Silvia mit Geburtsdatum am Arm / Benni 08.12.1989

Kleidung: Jogginghose (blau), T-Shirt(pink vermutlich), Jacke (dunkelblau)

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Boizenburg unter 038847606224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.