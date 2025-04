POL-NB: PKW in Brand gesetzt

Demmin (LK MSE) (ots) -



Am 20.04.2025 gegen 23:30 Uhr kam es in der Dorfstraße in Verchen zum Brand eines PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein auf dem Hinterhof abgestellter PKW durch einen unbekannten Tatverdächtigen in Brand gesetzt. Durch einen Anwohner wurde der Brand rechtzeitig bemerkt und das Feuer konnte eigenständig bekämpft werden, wodurch ein größerer Schaden und ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindert werden konnte. Die 18 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ostufer Kummerower See wurden für die Brandbekämpfung nicht mehr benötigt, unterstützten allerdings unter Zuhilfenahme einer Drohne die Nahbereichsfahndung der Kräfte des Polizeihauptreviers Demmin. Diese verlief negativ. Personen wurden durch den Vorfall nicht gefährdet bzw. verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Durch Zeugen konnte der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:



- Größe: 170 - 180 cm

- Statur: schlank

- dunkle Bekleidung, Kapuze über den Kopf gezogen und Stirnlampe

mit blauem Licht



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Demmin unter 03998-2540 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



