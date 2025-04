POL-HRO: Fund einer leblosen Person im Crivitzer See

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 20.04.2025 wurde gegen 18:40 Uhr durch einen

Hinweisgeber der Fund einer leblosen Person im Crivitzer See

gemeldet.



Beim Fundort in der Nähe des Krankenhauses kam es daraufhin zu einem

Einsatz der Feuerwehr Crivitz und der Kriminalpolizei. Nach aktuellem

Stand konnte die Identität der Person noch nicht zweifelsfrei

verifiziert werden. Die Kriminalpolizei wird im Weiteren gemeinsam

mit der Rechtsmedizin Maßnahmen zur Klarstellung der Identität der

Person durchführen. Ein Zusammenhang mit der 87 jährigen Vermissten

aus Crivitz vom Februar 2025 wird einhergehend geprüft.



Die Freiwillige Feuerwehr Crivitz war mit ca. 20 Kameraden im Einsatz

und unterstützte die polizeilichen Maßnahmen.



B. Nebel

Einsatzleitstelle, PP Rostock



