POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer

Der 59- jährige Unfallverursacher aus Thüringen befuhr gegen 15.00 Uhr die L21 aus Wustrow kommend in Fahrtrichtung Ahrenshoop. In weiterer Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Radweg und kollidierte frontal mit einem dort entgegenkommenden 59- jährigen Radfahrer. Der PKW kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Die drei Insassen des PKW wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Ein beim PKW- Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Der 59-jährige schwerverletzte Radfahrer aus Eggesin wurde mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Das Fahrzeug wurde durch ein ortsansässiges Unternehmen geborgen. Die L21 musste mehrere Stunden vollgesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zur konkreten Ermittlung der Unfallursache wurde die DEKRA hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt waren drei Helikopter, drei RTW, Notarzt und die Wustrower sowie Ahrenshooper Feuerwehr im Einsatz.



