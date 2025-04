POL-HRO: Mann begeht am Ostersonntag im Ausnahmezustand diverse Straftaten

Rostock / LK Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des Ostersonntages hielt ein Mann im

psychischen Ausnahmezustand die Polizei im Landkreis Rostock in Atem.



Nach ersten Erkenntnissen betankte der 31-jährige Mann aus der Nähe

von Greifswald am 20.04.2025, gegen 07:30 Uhr, seinen VW Caddy an

einer Tankstelle an der B105 in Sievershagen. Als er zum Bezahlen den

Verkaufsraum betrat, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit

der Kassiererin der Tankstelle. Über den Streit geriet er so außer

sich, dass er sie angriff, die Herausgabe der Kasse forderte und

diese schließlich selbst aus der Verankerung riss. Anschließend stieg

er in sein Fahrzeug und flüchtete vom Tankstellengelände. Dabei

überfuhr er eine rote Ampel, an der bereits ein weiterer

Fahrzeugführer mit seinem Seat wartete. Dieser machte ihn mit Hilfe

der Hupe darauf aufmerksam, dass er bei "rot" gefahren sei, was den

Greifswalder dazu veranlasste, sein Fahrzeug zu wenden. Anschließend

beschleunigte er und rammte das Fahrzeug des Wartenden frontal. Dann

sprang er aus seinem VW Caddy, trat gegen den Seat und schlug auf

dessen Fahrer ein. Nachdem er von ihm abgelassen hatte, holte er aus

seinem inzwischen nicht mehr fahrtüchtigen VW Caddy einen Hammer und

überquerte die Straße in Richtung eines großen Möbelhauses, auf

dessen Parkplatz heute ein Flohmarkt stattfand. Auf dem Weg dorthin

bedrohte und schlug er weitere Passanten. Damit nicht genug nahm er

ein nächstes Fahrzeug ins Visier, dessen Fahrer die Seitenscheibe der

Fahrertür leicht geöffnet hatte und machte scheinbar mit einem

Messer, welches er plötzlich in der Hand hielt, Stichbewegungen in

Richtung des Fahrers. Dieser konnte unverletzt flüchten und erschien

später zur Anzeigenerstattung im Polizeirevier Lichtenhagen. Die

herbeigeeilten Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Bad

Doberan und Lichtenhagen überwältigten den Täter auf dem Parkplatz

des Möbelhauses, fesselten ihn und nahmen ihn vorläufig fest. Die

Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits in den Nachtstunden in

Greifswald randalierte und dabei einen Sachschaden von etwa 30.000

Euro verursachte, bevor er nach Sievershagen fuhr. Hier verursachte

er ebenfalls einen Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. Die

angegriffenen Personen erlitten glücklicherweise keine

schwerwiegenden Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst hat Spuren am

Tatort gesichert, die weiteren Ermittlungen übernimmt das

Kriminalkommissariat. Der 31-Jährige muss sich nun u.a. wegen Raubes,

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher

Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.



In Greifswald wird der Mann gegenwärtig aufgrund einer psychischen

Erkrankung behandelt. Dorthin zurück wurde er nach Abschluss aller

polizeilichen Maßnahmen gebracht.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock