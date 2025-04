POL-NB: Versuchte schwere Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 20.04.2025 gegen 11:10 Uhr meldete ein Zeuge in der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigsburger Wende in 17491 Greifswald. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen hatten Mieter des Wohnhauses das Feuer gelöscht und damit einen großen Schadenseintritt verhindert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100,-EUR.

Bei der Besichtigung des Einsatzortes stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass ein unbekannter Täter in einem 10 cm großen Loch in einer Zwischenwand (aus USB-Platten bestehend) eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit gestellt hat und diese entzündet hatte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich Telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



