POL-NB: 83-jähriger Fahrzeugführer fährt frontal gegen einen Straßenbaum

Heringsdorf (ots) -



Am 20.04.2025 gegen 09:30 Uhr kam es auf der B100 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 83-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda Fabia die B110 aus Richtung Polen kommend in Richtung Zirchow. Kurz vor der Abfahrt nach Garz in einer leichten Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6.500,-EUR. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.85 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerscheins wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell