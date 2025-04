POL-HRO: Mann in Sanitz leblos aufgefunden

Sanitz (LK Rostock) (ots) -



Am Vormittag des 19.04.2025 wurde durch einen Bürger im Stadtgebiet

von Sanitz eine leblose Person in einem Bach liegend aufgefunden. Die

umgehend verständigten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des

Mannes feststellen. Aufgrund der Auffindesituation des Leichnams kam

der Kriminaldauerdienst sowie die Rechtsmedizin aus Rostock zum

Einsatz. Nach vorläufigen Erkenntnissen zu dem

Todesermittlungsverfahren geht die Kriminalpolizei von einem

Unfallgeschehen aus.





