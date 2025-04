LWSPA M-V: Ausdockung Kreuzfahrtschiff ´Disney Adventure´

Details anzeigen Küstenstreifenboot ´Warnow´ vor Werfthalle Küstenstreifenboot ´Warnow´ vor Werfthalle

Wismar (ots) -



Einsatz der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar (WSPI) - erfolgreiches Ausdocken des Kreuzfahrtschiffes "Disney Adventure" am 19. April 2025



Am heutigen Karsamstag, den 19. April 2025, führte die WSPI Wismar aus Anlass des Ausdockens des Kreuzfahrtschiffes "Disney Adventure" einen Einsatz mit eigenen Kräften durch.

Die WSPI Wismar gewährleistete durch den Einsatz des Küstenstreifenbootes "Warnow" sowie weiterer wasser- und landseitiger Kräfte die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs im Wismarer Hafen.

Der organisatorisch anspruchsvolle Ausdockvorgang wurde begleitet durch starkes Medieninteresse.

Es kam zu keinen polizeilich bedeutsamen oder sicherheitsrelevanten Vorfällen.

Die WSPI Wismar stand während des gesamten Einsatzes mit den Kräften des Polizeihauptreviers Wismar, allen verantwortlichen Behörden, der Meyer-Werft sowie der TKMS-Werft in Kontakt.



