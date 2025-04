POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B111 in der Ortslage Zempin (Usedom)

Heringsdorf (ots) -



Am 18.04.2025 gegen 20:15 Uhr ereignete sich in Zempin ein Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Der 46-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr die B111 aus Richtung Koserow kommend in Richtung Zinnowitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW Kia nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Gehweg, beschädigte mehrere Gartenzäune und überschlug sich daraufhin. Der Fahrzeugführer erlitt dabei schwere Verletzungen, in deren Folge er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Unfallaufnahme war die B111 für drei Stunden gesperrt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 60.000 EUR.

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Zempin und Koserow waren mit 21 Kameraden vor Ort. Weiterhin waren ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.



