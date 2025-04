POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen auf der BAB 14

Metelsdorf (ots) -



Am 18.04.2025 gegen 15:00 Uhr kam es auf der BAB14 zwischen den

Anschlussstellen Schwerin-Nord und Jesendorf in Fahrtrichtung Wismar

zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Hierbei sind zwei

Personen tödlich verunglückt.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein PKW Dacia aus bislang

unerklärten Ursachen nach rechts von der Fahrbahn ab.



Hierbei kollidierte er mit einer Notrufsäule und überschlug sich

mehrfach. Die vier Fahrzeuginsassen wurden teilweise im Fahrzeug

eingeklemmt. Es kamen mehrere freiwillige Feuerwehren, mehrere

Notärzte, Rettungswagen und ein Rettungshelikopter zum Einsatz.



Die 48-jährige Beifahrerin erlag vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Der 61-jährige Fahrzeugführer verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die 11-jährige Tochter und der 13-jährige Sohn, die sich auf der

Rücksitzbank befanden, wurden leicht- und schwerverletzt. Sie wurden

in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme

wurde die BAB 14 mehrere Stunden vollgesperrt. Es kam ein

Sachverständiger der Dekra vor Ort.



