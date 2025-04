POL-HRO: Verkehrsunfall mit Seeadler auf der Autobahn

A19/ Güstrow-Krakow am See (ots) -



Am Karfreitag ereignete sich gegen 06:30 Uhr auf der A 19 zwischen

den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See ein Verkehrsunfall

zwischen einem Seeadler und einem Pkw.

Der Seeadler fraß offenbar an einem auf der Fahrbahn liegenden toten

Waschbären und wurde durch einen herannahenden Pkw aufgeschreckt. Im

Weiteren kollidierte der Adler mit dem linken Außenspiegel des PKW.

Der durch den Anprall verletzte, offensichtlich flugunfähige,

Seeadler wurde mit Unterstützung eines Beamten der Autobahnpolizei

Linstow von einem hinzugezogenen Falkner des Deutschen Falknerordens

geborgen und zu einem Tierarzt gebracht. Am Pkw entstand nur geringer

Sachschaden am Spiegelglas.



Thoralf Ott

Polizeihauptkommissar

Autobahnpolizei Linstow



