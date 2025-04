POL-NB: Brand eines Mobilbaggers in 18528 Patzig

Bergen (ots) -



Am 18.04.2025 gegen 01:15 Uhr meldet ein Zeuge über den Notruf der Polizei, dass in der Hofstraße in 18528 Patzig auf dem Gelände der Baustelle der Alten Schule ein Mobilbagger brennt. Umgehend wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Gelände der Baustelle brannte aus bisher unbekannter Ursache ein Mobilbagger in voller Ausdehnung. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Patzig und Bergen konnte das Feuer sehr zügig gelöscht werden. Der Mobilbagger brannte vollständig aus. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000,-EUR. Zur Klärung der Brandursache hat der Kriminaldauerdienst Stralsund der Ermittlungen aufgenommen.



