POL-NB: Brand eines PKW in Verchen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Demmin (ots) -



Am 17.04.2025, gegen 23:20 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Verchen

zu einem PKW-Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein unter

einem Carport abgestellter PKW Mercedes-Benz aus bislang ungeklärter

Ursache in Brand. Das Feuer griff in der weiteren Folge auf den

Carport über. Die 44 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren aus Demmin, Sommersdorf und Ostufer Kummerower See

begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Sie konnten jedoch nicht

verhindern, dass der PKW vollständig ausbrannte und der Carport nicht

unerheblich beschädigt wurde. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in

Gefahr und es wurde niemand verletzt. Der Kriminaldauerdienst aus

Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Diese dauern gegenwärtig an. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

42.000 Euro geschätzt.





