POL-HRO: Verkehrskontrolle deckt Cannabis- und Waffenverstöße auf

Schwerin (ots) -



Eine nächtliche Verkehrskontrolle in der Graf-Schack-Allee führte in der vergangenen Nacht zu umfangreichen polizeilichen Maßnahmen. Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin kontrollierten gegen 23:00 Uhr einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer und deckten dabei diverse Verstöße auf.



Im Zuge der Überprüfung stießen die Polizisten bei der Durchsuchung des Rucksacks des jungen Mannes auf ein Springmesser, ca. 50 Gramm Cannabis, über 500 Euro Bargeld sowie weitere szenetypische Gegenstände. Die Menge des sichergestellten Betäubungsmittels überschritt deutlich die zulässige Obergrenze nach dem Konsumcannabisgesetz, die außerhalb des Wohnsitzes mitgeführt werden darf.



Auf Grundlage der Feststellungen erfolgte unmittelbar eine Wohnungsdurchsuchung. Hierbei konnten die Beamten etwa 200 Gramm weiteres Cannabis, ein weiteres Springmesser sowie verschreibungspflichtige Medikamente, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, sicherstellen.



Die Beweismittel, darunter unter anderem die Medikamente, das Cannabis als auch die Messer und das Bargeld, wurden sichergestellt. Der 19-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen, jedoch nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen heute entlassen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz, das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie wegen des Verdachts des Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell