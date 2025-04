POL-NB: Vermehrte Garteneinbrüche im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Im laufenden Jahr 2025 registrierte die Polizei im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bereits 53 angezeigte Einbrüche in Gärten und Gartenschuppen. Ein Großteil dieser Fälle ereignete sich innerhalb der Stadt Neubrandenburg, aber auch auf den Dörfern kommt es immer wieder zu diesen Straftaten.



Zu Beginn der Gartensaison in den wärmeren Monaten steigt die Aktivität von Einbrechern, die es auf Werkzeuge, Maschinen, Fahrräder oder andere Gegenstände in Gärten abgesehen haben. Um sich vor Garteneinbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Empfehlungen:



- Halten Sie Tore und Türen zu Ihrer Gartenparzelle stets

verschlossen - auch bei kurzer Abwesenheit.

- Verwenden Sie stabile Vorhängeschlösser oder

Sicherheitsschlösser an Gartenlauben und Geräteschuppen.

- Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern kann Einbrecher

abschrecken.

- Lassen Sie keine teuren Werkzeuge, Maschinen oder Fahrräder

ungesichert im Garten. Wenn möglich, lagern Sie sie außerhalb

der Parzelle.

- Achten Sie auf verdächtige Personen in der Gartenanlage und

tauschen Sie sich mit Ihren Gartennachbarn aus.

- Markieren Sie wertvolle Gegenstände individuell und

dokumentieren Sie diese (Fotos, Seriennummern), um im Falle

eines Diebstahls die Aufklärung zu erleichtern.



Die Polizei bittet alle Gartenbesitzerinnen und -besitzer im Landkreis, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend der örtlichen Polizeidienststelle oder unter der 110 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell