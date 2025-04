POL-HRO: Aggressiver E-Bike-Fahrer verursacht Polizeieinsatz in Rostock

Rostock (ots) -



Am Mittwochabend, dem 16.04.2025, gegen 21:15 Uhr, wurde der Polizei ein augenscheinlich alkoholisierter Mann gemeldet, der mit einem E-Bike innerhalb eines Supermarktes im Friedhofsweg, im Stadtteil Kröpeliner Tor-Vorstadt, gefahren sein soll.



Nach einem durch das Marktpersonal ausgesprochenen Hausverbot verließ der Mann zwar das Gebäude, versprühte jedoch vor dem Eingangsbereich Reizstoff auf den Boden. Personen wurden dabei nicht verletzt.



Die umgehend zum Einsatzort eilenden Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen im Nahbereich des Supermarktes an. Bei dem Mann handelt es sich um einen 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Gegenüber den Rostocker Beamten zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und versuchte, die eingesetzten Beamten zu treten. Er musste daraufhin gefesselt werden.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass das vom Mann genutzte E-Bike als gestohlen gemeldet war. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und ein eine Blutprobe entnommen. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei.



Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



