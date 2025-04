POL-NB: Mann schmeißt Gegenstände aus dem Fenster

Neubrandenburg (ots) -



Am 16.04.2025 gingen gegen 17:40 Uhr mehrere Notrufe in der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg ein. Die Bürger teilten mit, dass momentan eine männliche Person auf einem Balkon eines Hochhauses in der Neustrelitzer Straße steht und Gegenstände von dort auf die Straße wirft. Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Gefahrensituation wurden ebenfalls ein Rettungswagen und Feuerwehr alarmiert. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnte vor Ort eine männliche Person im psychischen Ausnahmezustand feststellen. Die Tür der betroffenen Wohnung wurde durch die Feuerwehr geöffnet und der Mann konnte durch die Kollegen gestellt werden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Brasilianer, der im Anschluss durch einen Rettungswagen in das Klinikum verbracht wurde. Durch das Werfen der Gegenstände aus dem Fenster wurde niemand verletzt.



