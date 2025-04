POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 9 -jährigen vermissten Kind aus Rostock Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Die Polizeiinspektion Rostock bittet um Unterstützung der Bevölkerung bei der Suche nach einem 9-jährigen vermissten Kind, das sich am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße in unbekannte Richtung fußläufig entfernt hat. Der 9-jährige Junge leidet unter Autismus, weshalb es absolut ortsunkundig ist und nicht normal kommunizieren kann. Deswegen sollte unverzüglich die Polizeiinspektion Rostock informiert werden, falls der Vermisste festgestellt werden sollte. Der 9-Jährige ist zugänglich, kann aber bei Angst aggressiv reagieren.



Zur Personenbeschreibung:



9 Jahre (entspricht dem scheinbarem Alter), 140 cm, braune kurze Haare, schlank, keine Brille



Bekleidung: weißer Pullover blaues T-Shirt, graue Hose



Ein aktuelles Lichtbild des Vermissten kann unter folgenden Link eingesehen werden: https://t1p.de/759tw



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort von dem vermissten Kind geben können, wenden sich bitte unverzüglich über den Notruf an die Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616.



