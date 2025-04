POL-NB: 89.000 Euro durch Love-Scamming verloren

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizeiinspektion Neubrandenburg warnt erneut vor der Betrugsmasche des sogenannten "Love-Scammings". Eine 66-jährige Frau aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist Opfer dieser skrupellosen Masche geworden und hat seit Dezember 2024 insgesamt 89.000 Euro an einen vermeintlichen "Liebhaber" überwiesen.

Laut ersten Ermittlungen nahm der Täter über eine Online-Partnerbörse Kontakt zu der 66-Jährigen auf. Über mehrere Monate hinweg baute er eine vermeintlich romantische Beziehung auf und forderte wiederholt Geld für angebliche Notlagen, wie etwa Steuerschulden und Zollgebühren.

Als die Frau keine Nachrichten oder Antworten mehr von dem Täter erhielt, schöpfte sie Verdacht und informierte umgehend die Polizei.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht im Umgang mit Online-Bekanntschaften und empfiehlt folgende präventive Handlungsanweisungen:



- Seien Sie bei Online-Bekanntschaften vorsichtig, insbesondere

wenn diese schnell Vertrauen aufbauen möchten.

- Geben Sie niemals persönliche oder finanzielle Informationen an

Unbekannte weiter.

- Überweisen Sie kein Geld an Personen, die Sie nur aus dem

Internet kennen.

- Lassen Sie sich nicht emotional unter Druck setzen.

- Bei Verdacht auf Betrug wenden Sie sich umgehend an die Polizei.



