POL-ANK: Unbekannte sprühen Hakenkreuz an Hauswand

Am 16.04.2025 wurde über den Notruf der Polizei ein Graffiti an einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße in Loitz gemeldet.

Unbekannte Täter brachten in der Zeit vom 15.04.2025 gegen 23:10 Uhr bis 16.04.2025 gegen 08:00 Uhr ein Hakenkreuz sowie SS-Runen in einer Größe von ca. 40x80cm an der Fassade an.

Durch das Graffiti entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0 die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





