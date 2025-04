POL-HRO: Herrenloser Rucksack führt zu mutmaßlichem Ladendieb - Polizei ermittelt

Schwerin (ots) -



Ein 25-jähriger Mann hat am Dienstag in Schwerin wohl eher unbedacht polizeiliche Ermittlungen ausgelöst, nachdem er bei der Bundespolizei seinen Rucksack als vermisst meldete. Die Beamten hatten das Gepäckstück zuvor gegen 06:00 Uhr herrenlos im Bereich des Bahnhofs aufgefunden und bei der Durchsuchung mutmaßliches Diebesgut darin entdeckt.



Im Inneren des Rucksacks befanden sich mehrere neuwertige Kleidungsstücke aus unterschiedlichen Einzelhandelsgeschäften - teils noch mit Diebstahlsicherungen versehen. Der Gesamtwert der sichergestellten Waren wird auf rund 300 Euro geschätzt.



Der Mann, der der Polizei bereits mehrfach bekannt ist, konnte vor Ort als Eigentümer des Rucksacks identifiziert werden und rückte nun in den Fokus der Ermittlungen als möglicher Tatverdächtiger mehrerer Ladendiebstähle.



Die Bundespolizei übergab den Fall zuständigkeitshalber an die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat inzwischen die Ermittlungen gegen den 25-jährigen Syrer übernommen.



