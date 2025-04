POL-HRO: Simson-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht flüchtiges Taxi

Schwerin (ots) -



Am Dienstagvormittag kam es auf dem Obotritenring in Schwerin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel durch ein bislang unbekanntes Taxi soll nach ersten Erkenntnissen ursächlich für das Geschehen gewesen sein. Der Taxifahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Der Unfall ereignete sich gegen 09:45 Uhr Höhe der Einmündung Von-Flotow-Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand musste ein 46-jähriger Fahrer eines Audi A6 stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Taxi zu vermeiden, das offenbar unerwartet die Fahrspur wechselte. Eine 17-jährige Mopedfahrerin, die mit ihrer Simson S51 hinter dem Audi fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf.



Die Jugendliche verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde noch am Unfallort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Ihr Moped wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Schaden wird auf 2.000EUR geschätzt. Der beteiligte Taxifahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Taxi oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell