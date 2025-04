POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Kind und Mopedfahrer in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am Dienstag, den 15.04.2025, gegen 18:40 Uhr ereignete sich in der Kirschenallee in Neustrelitz ein Verkehrsunfall zwischen einem 7-jährigen indischen Kind und einem 16-jährigen deutschen Fahrzeugführers eines Kleinkraftrades der Marke Simson. Bei diesem Unfall wurden zwei Personen verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-jährige deutsche Fahrzeugführer des Kleinkraftrades gemeinsam mit seiner 15-jährigen deutschen Mitfahrerin (Sozius) die Kirschenallee aus Richtung Strelitzer Chaussee kommend in Fahrtrichtung der B 96. Rechtsseitig auf dem Gehweg der Kirschenallee befand sich der entgegenkommende 7-jährige Junge, der gemeinsam mit anderen Kindern fußläufig unterwegs war und die sich gegenseitig auf dem Gehweg einen Ball zuspielten. In der weiteren Folge rollte der Ball vom Gehweg auf die angrenzende Fahrbahn und der 7-Jährige betrat ebenfalls die Fahrbahn, um dem Ball hinterher zu laufen. Der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades versuchte noch durch ein Ausweichmanöver auf die Gegenfahrspur einen Zusammenstoß mit dem auf der Fahrbahn befindlichen Kind zu verhindern. Es kam zu keinem Frontalzusammenstoß zwischen dem Kleinkraftrad und dem Kind. Jedoch traf die 15-jährige Mitfahrerin mit ihrem Knie den 7-jährigen Jungen im Gesichtsbereich, wodurch dieser zu Boden stürzte.



Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind Gesichts- und Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht. Die Mitfahrerin des Kleinkraftrades erlitt leichte Verletzungen und konnte nach medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden. Der 16-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Ein Sachschaden ist vor Ort nicht entstanden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell