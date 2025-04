POL-HRO: 104 km/h Spitze im Bereich 70 km/h vor dem Polizeizentrum Waldeck

Rostock (ots) -



Am 15.04.2025 führte das AVPR Dummerstorf, auf der L39, vor dem PZ

Waldeck eine temporäre Geschwindigkeitsüberwachung durch.



Im Zeitraum von zwei Stunden, wurden 64 Kraftfahrzeuge mit dem

Lasermeßgerät "True Speed" eingemessen. Die eingesetzten PVB haben

diverse Überschreitungen festgestellt und in 14 Fällen

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Der Spitzenreiter war ein Audi mit Münchener Kennzeichen. Dieser

wurde mit 104 km/h eingemessen. Nun erwartet den Audifahrer ein

Bußgeldbescheid.



Schlösser, PHK

DGL, AVPR Dummerstorf



