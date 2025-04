LWSPA M-V: Besatzung des Polizeihubschraubers findet vermisste 81jährige - Ergänzungsmeldung zur PM des PP Rostock vom 14.04.2025

Details anzeigen Polizeihubschrauber der Landespolizei MV Polizeihubschrauber der Landespolizei MV

Gestern, am 14.04.2025, wurde die im Rahmen eines mehrstündigen polizeilichen Einsatzes gesuchte Seniorin aus Selmsdorf durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers der Landespolizei M-V aufgefunden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6013405

Gegen 15:00 Uhr des gestrigen Tages sichtete die Besatzung des Polizeihubschraubers Merlin 2 die vermisste 81jährige an einem Feldrand in der Nähe von Selmsdorf. Aufgrund des Geländes konnte der Hubschrauber in unmittelbarer Nähe landen. Ein Besatzungsmitglied begab sich zu der Seniorin und übernahm die Erstversorgung. Die gesuchte Frau war augenscheinlich hilfebedürftig, ansprechbar, aber offensichtlich nicht verletzt. Ein zwischenzeitlich herangeführter Rettungswagen übernahm im Anschluss die medizinische Versorgung. Die Suche war Teil eines koordinierten Einsatzes des Polizeireviers Grevesmühlen, der Diensthundeeinheit des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V sowie der Polizeihubschrauberstaffel.

Der Einsatz des Polizeihubschraubers und das engagierte Handeln der Besatzung war entscheidend für die Rettung der Seniorin. "Wenn Technik und menschliches Handeln im Verbund operieren, zeigt sich sich der besondere Einsatzwert des Polizeihubschraubers", betonte der Leiter der Polizeihubschrauberstaffel M-V, EPHK Frank Freitag.



