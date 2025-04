POL-HST: Genuss von Alkohol endet offenbar mit wechselseitiger Körperverletzung

Göhren auf Rügen (ots) -



Die Polizei wurde am gestrigen Montag, dem 14. April 2024 gegen 23:00 Uhr in die Göhrener Strandstraße gerufen.



Eine 39-Jährige und ein 31-Jähriger wurden mutmaßlich durch einen 44-Jährigen bei dem gemeinschaftlichen Genuss von Alkohol in einer Bar beleidigt. So kam es dann offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung. Man einigte sich scheinbar darauf, den Sachverhalt vor der Bar zur Klärung zu bringen. Es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung.



Gegen den alkoholisierten 44-jährigen Mann (1,32 Promille) wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen.



Gegen den ebenfalls alkoholisierten 31-Jährigen (2,57 Promille) wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.



Alle Beteiligten dieser Pressemitteilung sind Deutsche.



