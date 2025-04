POL-HRO: Trickdiebstahl in Schwerin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots) -



Unter einem falschen Vorwand erlangte gestern Mittag ein unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung einer 80-jährigen Schwerinerin und entwendete Schmuck im Wert von etwa 1.400 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach ersten Informationen habe die Schwerinerin den Mann gegen 12:30 Uhr in ihre Wohnung in der Pilaer Straße gelassen, in dem Glauben, es handle sich um einen Handwerker. Der Unbekannte gab an, die Heizkörper aufgrund eines Wasserschadens überprüfen zu müssen, und verschaffte sich auf diese Weise Zugang. Nach Abschluss der vermeintlichen Arbeiten stellte die Seniorin den Verlust einer Schmuckschatulle samt Inhalt fest.



Die Schweriner Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- männlich, ca. 40-45 Jahre alt

- etwa 185 cm groß, schlanke Statur

- kurze dunkle Haare

- glattrasiertes, schmales Gesicht

- auffällige Zahnmerkmale: fehlende Zähne in der oberen Zahnreihe

- trug eine dunkelblaue Arbeitshose, eine dunkle Arbeitsjacke und

helle Turnschuhe

- wies sich mit einem pinken Firmenausweis aus



Hinweise bitte an die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 / 5180-2224 oder an jede andere Polizeidienststelle.



