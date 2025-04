POL-HRO: Brand einer Schweinemastanlage in Woeten

Rostock (ots) -



Am 14.04.2025 ereignete sich in Woeten gegen 15:00 Uhr der Brand

einer Schweinemastanlage. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu

einem Entstehungsbrand innerhalb eines Flachbaus der Anlage.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort konnte die Feuerwehr einen

Großteil der im Gebäude befindlichen Ferkel retten. Personen wurden

bei dem Brand nicht verletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde

das Gebäude als einsturzgefährdet eingestuft.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.



B. Nebel

PFvD

PP Rostock, Einsatzleitstelle



