POL-HRO: Alkoholisierter 43-Jähriger nach Verfolgungsfahrt gestellt

Am Sonntagabend, dem 13. April 2025, gegen 20:45 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt im Bereich Klein Kussewitz (Landkreis Rostock). Umgehend verlegten Einsatzkräfte des Polizeireviers Dierkow mit Sonder- und Wegerechten in die genannte Richtung.



Im Bereich Klein Kussewitz kam den Beamten ein VW Caddy entgegen, dessen Beschreibung mit dem gemeldeten Fahrzeug übereinstimmte. Der Pkw war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Trotz eindeutiger Anhaltesignale setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und versuchte, sich durch riskante Fahrmanöver der Kontrolle zu entziehen.



Die Verfolgungsfahrt führte über die Bundesstraße 105, auf der der Fahrer zwischenzeitlich mit Geschwindigkeiten von über 120 km/h unterwegs war. Schließlich kehrte der Fahrer in Richtung Klein Kussewitz zurück. Erst durch eine Sperrung der Fahrbahn, die durch weitere Polizeikräfte errichtet wurde, konnte das Fahrzeug zum Anhalten bewegt werden.



Erst nach mehrfacher Aufforderung stieg der 43-jährige deutsche Mann aus dem Fahrzeug und zeigte sich gegenüber den Beamten aber unkooperativ.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Stattdessen führte er einen als gestohlen gemeldeten Führerschein mit sich. Eine Blutprobe wurde entnommen und dem Beschuldigten das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.



Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis werden durch die Kriminalpolizei geführt.



