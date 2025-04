POL-HRO: 63-Jähriger aus Bad Doberan verliert durch Anlagenbetrug knapp 68.000EUR

Landkreis Rostock/Bad Doberan (ots) -



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt, nachdem am 13.04.2025 ein Betrugsfall angezeigt wurde, bei dem ein 63-Jähriger vermeintlich um insgesamt 67.700EUR betrogen worden sein soll.



In der Absicht sein Geld anzulegen sei der Geschädigte Mitte Februar diesen Jahres zunächst im Internet auf eine Werbeanzeige aufmerksam geworden. Nach erfolgtem Erstkontakt mit dem Anbieter habe man ihn in der Folge selbst mehrfach mit der Bitte der Überweisung diverser Geldbeträge kontaktiert und dahingehend ermutigt, dass sich dessen Anlage bei Wiederauszahlung durch Renditen als lohnenswert erweisen würde. Erst als er den weiteren Forderungen des vermeintlichen Unternehmens nicht mehr Rechnung tragen konnte wurde der Deutsche misstrauisch und erstattete Anzeige.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell