POL-HRO: Polizei ermittelt nach Kellerbrand - Tatverdächtiger identifiziert

In der heutigen Nacht kam es gegen 03:40 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Rostocker Stadtteil Dierkow. Zeugen informierten Feuerwehr und Polizei über Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Wohnhauses im Kurt-Schumacher-Ring.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Rauchschwaden aus dem Keller festgestellt werden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Personen wurden nicht verletzt, eine Gefährdung der Anwohner bestand nicht.



Nach ersten Ermittlungen am Brandort erhärtete sich der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



