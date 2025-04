POL-HRO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Mehrere Gullideckel in Rostock-Schmarl geöffnet

Rostock (ots) -



Am Sonnabend, dem 12. April 2025, gegen 10:30 Uhr, meldeten Passanten im Bereich Rostock-Schmarl, unter anderem Am Schmarler Bach vier geöffnete Gullideckel. Ein Deckel wurde von den unbekannten Tätern vollständig entfernt und konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden.



Die Polizeiinspektion Rostock hat umgehend Ermittlungen wegen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.



Bereits in den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet Rostock vermehrt zu ähnlichen Vorfälle. Es handelt sich hier weder um einen harmlosen Spaß noch um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine ernstzunehmende Gefahr für die Öffentlichkeit. Die geöffneten Schächte weisen zum Teil mehrere Meter Tiefe auf. Ein Sturz, insbesondere von Kindern oder unachtsamen Passanten, kann schwerwiegende bis tödliche Verletzungen zur Folge haben.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass das Entfernen oder Öffnen von Gullideckeln strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Wer solche Handlungen beobachtet oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.



Hinweise nimmt die Polizei Rostock unter Tel. 0381 / 4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell