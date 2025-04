POL-HRO: Mehrere Taschendiebstähle auf den ´Schwimmenden Wiesen´ - Polizei ermittelt

Schwerin (ots) -



Am Freitagabend (11. April) kam es im Bereich der "Schwimmenden Wiesen" in Schwerin zu mehreren Taschendiebstählen. Während sich dort hunderte Jugendliche und junge Erwachsene versammelten, wurden bislang vier Diebstahlsfälle zur Anzeige gebracht.



Die Geschädigten im Alter zwischen 17 und 21 Jahren hatten ihre persönlichen Gegenstände, wie Taschen und Rucksäcke, zum Teil nur für wenige Minuten unbeaufsichtigt gelassen. In den bekannten Fällen wurde der Verlust bereits während des Aufenthalts bemerkt.



Die Polizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft aktuell Zusammenhänge zwischen den angezeigten Diebstählen. Zudem wurden mittlerweile aufgefundene Geldbörsen an die Polizei übergeben. Diese werden derzeit auf mögliche Zuordnungen zu den gemeldeten Vorfällen geprüft.



Die Polizei appelliert Wertsachen stets im Blick zu behalten und keine Taschen unbeaufsichtigt zu lassen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache zu melden.



