POL-HRO: Bedrohung, Beleidigung, Nötigung - Polizei stellt Schreckschusswaffe bei 47-Jährigem sicher

Am Nachmittag des 12.04.2025 kam es im Bereich der Rügener Straße in Rostock zu einem polizeilichen Einsatz wegen des Übergriffs eines 47-jährigen Deutschen auf eine 44-jährige deutsche Frau.



Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die beiden, die einander bekannt sind, gegen 16:30 Uhr in einem Lebensmittelmarktes in der Turkuer Straße in Rostock aufeinander. Der Mann soll sich verbal aggressiv gezeigt haben, soll die Frau beleidig und bedrängt haben. Diese versuchte, der Situation zu entkommen, und verließ das Geschäft. Der Tatverdächtige folgte ihr, soll sie erneut bedroht und körperlich angegriffen haben.



Nach ersten Ermittlungen soll der Mann während der Tat eine Schreckschusswaffe bei sich geführt haben, welche er in seiner Hose verstaut hatte. Mehrere unabhängige Zeugen griffen in das Geschehen ein, wodurch sich die Frau aus der Situation befreien konnte. Sie suchte Schutz in einer Wohnung in der Rügener Straße und informierte von dort die Polizei.



Die Einsatzkräfte trafen den namentlich bekannten Tatverdächtigen kurz darauf in seiner Wohnung an. Aufgrund von Hinweisen auf den Einfluss berauschneder Mittel wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Schreckschusswaffe konnte aufgefunden und sichergestellt werden.



Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Nötigung sowie einfacher Körperverletzung ermittelt.



Das Kriminalkommissriat Rostock hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf übernommen.



