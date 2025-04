POL-HRO: Ungewöhnliche Brandursache bei Dachstuhlbrand in Vorbeck im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/Vorbeck (ots) -



Gegen 23:40 Uhr des 11.04.2025 kam es laut vorliegender Erkenntnisse zum Brand des Dachstuhls einer Doppelhaushälfte in Vorbeck bei Schwaan im Landkreis Rostock.



Kurz vor Mitternacht wurden im Nahbereich wohnhafte Zeugen aufgrund lauter Knistergeräusche auf den Brand aufmerksam und informierten die Rettungskräfte. Den alarmierten Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwaan, Vorbeck, Passin, Kassow und Letschow gelang es aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Die Bewohner und unmittelbaren Anwohner wurden glücklicherweise nicht verletzt. Aufgrund der zunächst unklaren Umstände der Brandentstehung erfolgte bereits am Folgetag der Einsatz eines sachverständigen Brandursachenermittlers. Im Ergebnis dessen durchgeführter Untersuchungen steht nun fest, dass das Feuer nicht durch strafbares oder fahrlässiges Handeln entstanden sei. Vielmehr hätten im Bereich des Dachstuhls nistende Vögel möglicherweise heiße Zigarettenrückstände zum Nestbau verwendet und somit auch die Brandentwicklung initiiert.



Der hierdurch entstandene Sachschaden wird mit mindestens 50.000 Euro beziffert.



