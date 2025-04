POL-HRO: Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Schwerin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der L072 ist in der Nacht zu Montag ein Fußgänger von einem Rettungswagen erfasst und tödlich verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht von Stern Buchholz kommend in Richtung Schwerin. Kurz vor dem Bahnübergang Göhrener Tannen kollidierte der Rettungswagen gegen 2:30 Uhr mit einem 33-jährigen Fußgänger, der plötzlich auf die Straße getreten sei. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 33-jährige Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Besatzung des Rettungswagens sowie der transportierte Patient blieben unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme kam auch ein technischer Sachverständiger am Unfallort zum Einsatz, der die Ermittlungen der Polizei unterstützt. Aufgrund dessen ist die L072 zwischen Stern Buchholz und der Kreuzung Fährweg aktuell noch voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell