POL-HRO: 81-jährige Frau aus Selmsdorf vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Sonntagabend, wird eine 81-jährige Frau aus Selmsdorf (LK NWM) vermisst. Zuletzt wurde sie am Sonntag an ihrer Wohnanschrift gesehen.



Die Seniorin ist 150 cm groß, schlank, hat kurze silber-graue Haare und trägt eine Brille. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke, bunter Leggins und roten Schuhen (Slipper). Die Vermisste ist teilweise orientierungslos.



Ein Foto kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fcld.ly/2025-04-14vermisst



Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei und der Rettungshundestaffel Nordelbe e.V., führten nicht zum Auffinden der Frau.



Die Polizei Grevesmühlen bittet um Unterstützung bei der Suche nach der vermissten Person.



Wer die Seniorin gesehen hat oder weiß wo sie sich aufhält, wird gebeten das Polizeirevier Grevesmühlen unter 03881 - 7200 oder eine andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.



