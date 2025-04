POL-HRO: Sperrung BAB 19 Richtung Rostock ab Abfahrt Glasewitz wegen eines Verkehrsunfalls

Rostock (ots) -



In den späten Abendstunden des Sonntag, 13.04.2025 musste die BAB 19

in Fahrtrichtung Rostock ab der Anschluss-Stelle Glasewitz für ca.

1,5 Stunden voll gesperrt werden.



Ein PKW Mecedes war wegen unangepasster Geschwindigkeit von der

Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittel-Schutzplanke gestoßen. Das

Fahrzeug blieb vorerst fahruntüchtig auf dem linken Fahrstreifen

stehen, auf beiden Fahrstreifen hatte sich ein Trümmerfeld gebildet.



Ab 23:09 Uhr konnte der Verkehr wieder frei gegeben werden. Der

Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 30.000

Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.



Beide Fahrzeuginsassen, der 60-jährige Fahrer und seine 52-jährige

Beifahrerin, wurden zum Ausschluss von Verletzungen in die Klinik in

Güstrow verbracht.



